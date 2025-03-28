شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تحذر أصحاب الأمراض الصدرية وكبار السن من الرياح المثيرة للأتربة والان مع تفاصيل الخبر

استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة لوزارة البيئة، وما أصدرته الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإنه من المتوقع خلال اليوم الجمعة الموافق 28 مارس الجارى وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق من محافظات القاهرة الكبري، والسواحل الشمالية وجنوب وشمال الصعيد مما يؤثر سلبا علي جودة الهواء خلال تلك الفترة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لها والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، وتهيب بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن تلك العوامل الطبيعة.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة شكاوى المواطنين المتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء ، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 .



