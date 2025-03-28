شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه الجيزة" ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى مشكلات طارئة خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

أطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي واستعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان تقديم الخدمات الحيوية بكفاءة عالية خلال فترة العطلة.

وأكد المحافظ، أن الدولة تولي أهمية قصوى لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استمرارية الخدمات خلال الأعياد، مشيدًا بجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة لضمان كفاءة الشبكات والمحطات خلال هذه الفترة.

وشدد المهندس عادل النجار، على ضرورة رفع درجة الاستعداد للطوارئ إلى الحالة القصوى لمواجهة أي مشكلات طارئة في الشبكات أو المحطات مع التأكيد على استمرارية العمل بغرف الطوارئ والخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها على الفور.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة توفير المعدات اللازمة وفرق العمل وضمان جاهزيتها للتحرك السريع لمواجهة أي أعطال طارئة، مع تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الفطر المبارك لضمان استمرار الخدمة للمواطنين دون انقطاع.

وأكد "النجار" ضرورة استقرار ضخ المياه بصورة طبيعية دون أي مشكلات والتعامل السريع مع أي ضعف للضغوط أو انقطاعات للتسهيل على المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن الشركة اتخذت عددًا من الإجراءات لضمان سير العمل بكفاءة خلال العيد، شملت مراجعة شبكات وخطوط الصرف الصحي وتنفيذ برامج التطهير الدوري بالمعدات لضمان خلو الشبكات من الطفوحات، بالإضافة إلى تمركز السيارات المحملة بالمياه التي توزع مجاناً بجانب المساجد الكبيرة أثناء صلاة العيد وتوفير شفاطات للصرف الصحي بالقرب من أماكن التجمعات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فرق صيانة تعمل على مدار الساعة في محطات مياه الشرب والصرف الصحي للتدخل السريع عند الحاجة واستمرار عمل موظفي التحصيل والعاملين بالقطاع التجاري لضمان تقديم الخدمات المالية للمواطنين.