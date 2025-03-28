شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا العمل والشؤون النيابية وقيادات عمالية يشاركون بعزاء خالد الفقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء أمس الخميس، عزاء المهندس خالد الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك بمسجد آل رشدان.

شارك بالعزاء، وزير العمل محمد جبران، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة الأسبق، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة.

وكان قد نعى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية وجميع العاملين فى وفاة المهندس خالد منير الفقى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصررئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الإسكندرية، الأربعاء الماضى، ودعت النقابة للفقيد بالرحمة والمغفرة وللأسرة بخالص العزاء، وأنا لله وأنا إليه راجعون، مشيرة إلى أنه تم دفن الفقيد بعد صلاة العصر بكفر صرناجة ميت غمر الدقهلية.