شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طواقم الدفاع المدنى والهلال الأحمر في رفح الفلسطينية برصاص الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود بصل المتحدث باسم هيئة الدفاع المدني في غزة، استشهاد كافة أفراد طاقم الدفاع المدني والهلال الأحمر في مدينة رفح الفلسطينية بعد استهداف الاحتلال لهم خلال تنفيذهم عملية إنقاذ ضحايا خلال الأيام الماضية.

وقال محمود بصل لـ"الخليج 365"، إن الجمعة الماضية شهدت استهداف في منطقة رفح، تحركت بعدها طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر بشكل مباشر للمنطقة وعند الوصول أغلق الاحتلال كل منافذ المدينة بشكل كامل ولم يسمح للمواطنين سواء بالدخول أو الخروج بشكل مطلق وبقيت طواقمنا وطواقم الهلال مجهولة المصير ولم نستطيع التواصل معهم منذ اللحظة الأولى لعملية إغلاق الطريق.

وأضاف، "أمس 27 مارس كان هناك تنسيق بين منظمة أوتشا الدولية والدفاع المدني والهلال الأحمر واستطعنا الدخول إلى منطقة رفح، ووجدنا سيارات الدفاع المدني والهلال الأحمر مدمرة بعد إطلاق النار عليها".

وقال بصل، إن إحدى المنظمات الدولية تواصلت مع الاحتلال للاستفسار عن وضع العاملين في رفح فكانت إجابة الجيش الإسرائيلي بالإعلان عن قتل كل من كان داخل هذه المركبات تحت ادعاء أنها اقتربت من القوات وظنوا أنها من عناصر المقاومة.