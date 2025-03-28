شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الطوارئ وطلب مساعدات دولية.. ميانمار تعانى من زلزال مدمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قدمت المجلس العسكري الحاكم في ميانمار طلبا نادرا للحصول على مساعدات إنسانية دولية، وأعلنت حالة الطوارئ في ست مناطق بعد أن ضرب زلزال قوي البلاد يوم الجمعة.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس رئيس المجلس العسكري مين أونج هلاينج وهو يصل إلى مستشفى في نايبيداو حيث كان الجرحى يتلقون العلاج بعد زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب وسط ميانمار.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون لوكالة فرانس برس في المستشفى "نريد من المجتمع الدولي أن يقدم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن".

ولم تظهر أعداد الضحايا بعد، لكن حقيقة أن الحكومة العسكرية المعزولة تطلب المساعدة ــ وهو ما نادرا ما تفعله بعد الكوارث الطبيعية ــ تشير إلى أن الخسائر قد تكون واسعة النطاق.

وقالت المجلس العسكري في بيان إن حالة الطوارئ سارية المفعول في ست من المناطق الأكثر تضررا: ساجاينج، وماندالاي، وماجواي، وشمال شرق ولاية شان، ونايبيداو، وباجو.

وقال زاو مين تون إن هناك حاجة إلى التبرع بالدم للمرضى في ماندالاي ونايبيداو وساجينغ.



زلزال ميانمار



انهيار جسر



تشقق الطرق