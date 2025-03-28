شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يؤدى صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

أدى دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم اليوم 28 رمضان 1446 هـ الموافق 28 مارس 2025، وحضر المحافظ نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بحضور د. أسامة الازهري وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من القيادات الدينية ورجال الدولة.

وشهد المسجد أعمال تطوير نفذتها الهيئة الهندسية في المسجد ضمن جهود تطوير مساجد آل بيت الرسول صلي الله عليه وسلم، وذلك في اطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية.

وتأسس المسجد بالشكل الذى هو عليه الآن 1897 ميلاديا بناء على توجهات أمر بها الخديوى عباس حلمى الثاني، وذلك بعدما أتلف المسجد على إثر حريق هائل فى سنة 1310 هجرية 1892 ميلاديا، عند دخول المسجد نجد الوجهة الرئيسية له يتوسطها مدخل بارز ومرتفع تغطيه طاقية بنيت على الطراز المملوكي، ويؤدى هذا المدخل إلى (دركاة) تصل داخل المسجد، وهو عبارة عن حيز مربع تقريبا مسقوف بسقف خشبى منقوش بزخارف حربية جميلة ويعلو منتصف البائكة الثانية منه شخشيخة مرتفعة، وهذا السقف محمول على ثلاثة صفوف من العقود المرتكزة على أعمدة رخامية مثمنة الأضلاع.