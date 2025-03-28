شكرا لقرائتكم خبر عن حشد الدعم لخطة التعافى المبكر وإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى اتصال هاتفى يوم الخميس 27 مارس بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة و "هاكان فيـدان" وزير خارجية الجمهورية التركية.

جاء الاتصال فى إطار التواصل الدوري بين البلدين وبهدف متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الأخير للجنة العربية-الإسلامية بشأن غزة الذي انعقد بالقاهرة، والجهود المصرية القطرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والعودة لاتفاق 19 يناير وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، وبما يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة. ومن جانبه، أطلع وزير الخارجية التركي الوزير عبد العاطي على نتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة.

كما تم مناقشة التحرك العربي-الإسلامي مع الفاعلين الدوليين خلال الفترة المقبلة وحشد الدعم للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.