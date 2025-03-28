شكرا لقرائتكم خبر عن الدليفري شغال 24 ساعة.. مواعيد غلق المحلات فى عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك والاحتفال بعيد الفطر المبارك، يبحث الكثيرون عن مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهى خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي صدر بها قرار خاص من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قبيل شهر رمضان، استثناءً من المواعيد المعمول بها وفقًا لقرار اللجنة رقم 456 لسنة 2020.

إجازة عيد الفطر المبارك

ووفقا لقرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الذى يعمل به حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، تمتد ساعات عمل المحال التجارية والمطاعم والمقاهي لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام، على أن يتم الإغلاق يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بخدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة، كما تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً غدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

مواعيد غلق المحلات في العيد

ويستثنى القرار من هذه المواعيد الأنشطة المرتبطة بالخدمات الحيوية للمواطنين مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال، مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع.

وشددت وزارة التنمية المحلية على المحافظات بضرورة متابعة تطبيق قرار مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.