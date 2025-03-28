شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب فى حفل إفطار رمضان: أقول للمسلمين لديكم رئيس يحبكم فى البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل إفطار لمن أطلق عليهم "الأصدقاء المسلمين" في ميشيجان الذين ساهموا في فوزه الانتخابي الحاسم في انتخابات نوفمبر، لكنه لم يذكر حرب غزة خلال تصريحاته في حفل إفطار البيت الأبيض بمناسبة شهر رمضان.

وقال ترامب، "أود أيضًا أن أتقدم بجزيل الشكر لمئات الآلاف من الأمريكيين المسلمين الذين دعمونا بأعداد قياسية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024" ووجه شكر خاص لـ مسعد بولس مستشاره لشئون الشرق الأوسط وصهره، وتابع قائلا: "كان الأمر مذهلًا. بدأنا معكم ببطء بعض الشيء، لكننا واصلنا التقدم. وبحلول نهاية تلك الانتخابات، أدركنا أننا صعدنا كالصاروخ.. لا تنسوا لديكم رئيس يحبكم في البيت الأبيض"

وأضاف الرئيس الامريكي خلال إفطار أمس "اود الاحتفال بشهر رمضان المعظم في الإسلام.. دعوني ابدا حديثي بتهنئة جميع أصدقائي المسلمين الكثيرين هنا واعتقد ان لدي اخرون أيضا حول العالم.. ارحب بكم جميعا .. رمضان مبارك، تلتزم ادارتي يوميا بتنفيذ وعودها لمجتمع المسلمين هنا في أمريكا.. مستمرون في العمل على بناء اتفاقات ابراهام في الشرق الأوسط.. الجميع قالوا انها مستحيلة الحدوث لكن الامر اصبح قريبا .. اسعى للسلام حول العالم"

تفوق ترامب في سباقه الانتخابي وحسم أصوات العديد من الأقليات لصالحه في الانتخابات الرئاسية 2024، بما في ذلك الناخبون الأمريكيون العرب في ولاية ميشيجان، التي كانت احدة اهم ساحات المعركة في السباق الانتخابي، حيث ساهم الإحباط من تعامل إدارة بايدن مع حرب غزة في انخفاض نسبة المشاركة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

حصل ترامب على تأييد عامر غالب، عمدة هامترامك بولاية ميشيجان، العام الماضي، والتي انتخبت قبل سنوات أول مجلس مدينة مسلم بالكامل في البلاد

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