شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجازة عيد الفطر 2025 للعاملين بالقطاع الخاص.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قرب نهاية شهر رمضان الكريم، يتساءل الناس على موعد إجازة عيد الفطر 2025، للعاملين بالقطاع الخاص، لذا أعلنت وزارة العمل عن تفاصيل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص، حيث تبدأ الإجازة من السبت 29 مارس 2025 حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة ثبوت رؤية هلال شهر شوال وأن الاثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام العيد، سيتم مد الإجازة ليوم الأربعاء 2 أبريل 2025.

كما أكدت الوزارة على أحقية أصحاب العمل في تشغيل العاملين خلال هذه الأيام إذا تطلبت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل، بالإضافة إلى أجره، على مثلي الأجر عن كل يوم عمل خلال الإجازة.

وجاء ذلك فى إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين العاملين في القطاعين العام والخاص، تحقيقًا للهدف الاجتماعي والقومي من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بمنح العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام نفس الإجازة، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.