شكرا لقرائتكم خبر عن الساعة هتتقدم 60 دقيقة.. استعدوا لتطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

موعد تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025.. يبحث عنه الكثير من المواطنين، في ظل الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة وقرب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي، وقرب بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 إبريل 2023.

موعد التوقيت الصيفي فى مصر 2025

التوقيت الصيفى في مصر وفقا لـ قانون التوقيت الصيفي ، يكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

التوقيت الصيفي فى مصر 2025



ووفقا لقانون التوقيت الصيفي تكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، حيث تم اختيار يوم الجمعة لتعديل التوقيت سواء الصيفي أو الشتوى، كون يوم الجمعة إجازة رسمي فى معظم قطاعات الدولة، لذا كان اختياره تجنبا لحدوث أى مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه، تجنبًا لتأثر سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات، فى حالة وجود التغيير فى يوم عمل طبيعي.



وجاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر بعد نحو 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه فى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.