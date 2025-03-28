شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: انخفاض كبير فى درجات الحرارة بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن هناك انخفاض كبير فى درجات الحرارة من اليوم الجمعة يبدأ من الساحل الشمالي الغربي ومناطق الدلتا حيث تنخفض حرارة النهار 10 درجات كاملة على مناطق غرب الجمهورية بينما يستمر الارتفاع الكبير في الحرارة على شرق الدلتا وسيناء وأكثر على الصعيد حيث تلامس العظمى 37 درجة مئوية.

وأضاف، أن يوم السبت يتواصل الانحدار الكبير في درجات الحرارة لتشمل معظم الجمهورية لتنخفض حرارة النهار 10 درجات كاملة على مناطق معظم الجمهورية عدا اقصى جنوب الصعيد، موضحا: أن درجات الحرارة تعود للانخفاض الكبير ليلاً مرة تانية ما بين 10 - 11 درجة مئوية ، وتنشط الرياح على غرب البلاد "سيوة ومطروح والظهير الصحراوي الغربي "، وتكون مثيرة للرمال والأتربة معظم الأيام القادمة .

وينصح، المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال أيام عيد الفطر لتجنب نزلات البرد.