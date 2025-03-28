شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: استعدادات مكثفة بالمنظومة الصحية لاستقبال عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

أطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على خطة مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، موضحًا أن الخطة تتضمن اتخاذ العديد من الإجراءات في مجالي الطب الوقائي والعلاجى بهدف توفير الخدمات الصحية للمواطنين وضمان سلامتهم خلال فترة العيد.

وأشار المحافظ، إلى أن مديرية الشئون الصحية وضعت خطة عمل استباقية اعتبارًا من 16 مارس 2025 شملت المرور المكثف على مصانع الحلوى منذ منتصف شهر رمضان المبارك لمراقبة إنتاج الأغذية والتأكد من سلامة المصانع والمخابز ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

وشملت الخطة تنظيم حملات على أماكن تصنيع وتخزين وعرض الأسماك المملحة والمدخنة والطازجة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإعدام الكميات غير الصالحة وتم أيضًا تنفيذ حملات بالتعاون مع مباحث التموين لمداهمة أماكن تصنيع الأسماك المملحة والمدخنة غير المعلنة ومصادرة المنتجات غير الصالحة.

وشدد المحافظ علي ضرورة عمل فرق التفتيش الوقائية بكامل طاقتها خلال فترة المواسم والعطلات، حيث يتم المرور على المنتزهات والحدائق والملاهي والأسواق لمتابعة الباعة الجائلين واتخاذ اللازم حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنه تم المرور على 1785 منشأة منذ بداية رمضان وحتى الآن.

واطلع محافظ الجيزة من مدير مديرية الشئون الصحية على خطة عمل إدارة الطب الوقائي، حيث تم تشكيل غرفة وقائية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي التقارير والشكاوى من المواطنين، والتنسيق مع الإدارات الصحية والمكاتب التابعة لمتابعة الشكاوى المبلغة والعمل على تنفيذها.

ولفت إلى أن الخطة تشمل تقييم عمل الإدارات والوحدات ومكاتب الصحة مع التنبيه بتكثيف المرور على الأسواق والمحال التي تبيع الأسماك المملحة والمدخنة لضمان سلامتها، والتدخل الفوري في حالة ظهور أي حالات تسمم مع اتخاذ الإجراءات الاحتوائية اللازمة.

وأكد محافظ الجيزة، أن الإجراءات تشمل التنسيق مع مرفق الإسعاف وغرفة الطوارئ الوقائية للتدخل السريع فور الإبلاغ عن أي حالات طارئة مع وضع جميع مستشفيات الحميات وأقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية والمراكز الحضرية في حالة استعداد قصوى.

وأوضح "النجار"، أن مديرية الشئون الصحية وفرت الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة وتحويل الحالات الحرجة إلى الأطباء المتخصصين المدربين في مركز السموم لضمان سرعة التعامل معها.

وفي مجال الطب العلاجي، أكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات من خلال التأكيد على الالتزام بتعليمات مكافحة العدوى وتوفير الواقيات الشخصية.

وشدد "النجار"، على أهمية الإبلاغ الفوري عن المصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفيات نتيجة أي حالات طارئة وإرسال تقارير تشخيصية لغرفة الطوارئ بالمديرية.

واختتم المحافظ، بالتأكيد على أن جميع المنظومة الصحية تعمل بكامل طاقتها خلال فترة العيد لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، مع دعوة الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الصحية لضمان عيد سعيد وآمن.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، أنه تم تجهيز فرق انتشار سريع لدعم المحافظة والمحافظات المجاورة عند الحاجة موضحاً أنه تم التأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ، وتوفير وسائل لنقل الأدوية والمستلزمات من وإلى محافظات الإقليم عند الضرورة.

وأشارت إلى أنه تم توفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته، وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين في الأقسام الحرجة كما تم توفير أسرة إضافية في أقسام الطوارئ والجراحة العامة والعظام والرعاية المركزة والحروق، مع ضمان جاهزية كافة أجهزة الأقسام الحرجة والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة.

وأضافت أن المديرية راجعت الحالة الفنية للمصاعد ومعدات الكهرباء وشبكات الغازات وتانكات الأكسجين والمولدات للتأكد من كفاءتها، كما تم التأكد من جاهزية عقود الصيانة وسرعة الإبلاغ عن أي أعطال.