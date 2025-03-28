شكرا لقرائتكم خبر عن لو اكتشفت أماكن بيع فسيخ ورنجة فاسدة.. طرق الشكاوى والبلاغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت محافظة القاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث رفعت أجهزة المحافظة درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية، وتم إيقاف إجازات العاملين بها، لاستقبال العيد.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد بالهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك مع تكثيف تواجد العمالة طوال أيام العيد على مدار اليوم بالكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق لرفع جميع المخلفات أولا بأول.

حملات مكثفة على محال الأسماك والرنجة

وطالب محافظ القاهرة مدير مديرية التموين بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطرى والشئون الصحية لعمل حملات دورية مكثفة على محلات وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحلات الأسماك المدخنة والمملحة والتى يقبل على شرائها المواطنون فى عيد الفطر، وكذلك محلات الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

تخصيص أرقام للبلاغات

وأكد ناصر ثابت مدير مديرية التموين أنه تم تشكيل غرفة عمليات للعمل خلال أيام العيد تضم قيادات المديرية ومديري الإدارات الداخلية لتلقى بلاغات المواطنين والعمل على حلها مع وجود غرفة عمليات لجميع الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء لتلقي بلاغات المواطنين على ارقام "27420019 - 27420025 -27420037 – 27420038" .

من جانبه أكد الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلى أن هناك حملات مكثفة لفحص جميع أنواع الأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة ، بالإضافة إلى حملات التفتيش على محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صلاحية الغذاء المعروض بالأسواق .

ارقام الطب البيطرى للشكاوى

وأضاف زينهم أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر وعمل نوبتجيات خلال فترة إجازة العيد بالإدارات لمتابعة أعمال الرقابة وتلقي شكاوي المواطنين بغرفة عمليات المديرية على تليفونات رقم "27426993 – 27427053" وفاكس 27427057.