شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط مخازن لتعبئة تقاوى الذرة مجهولة المصدر فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزيه لفحص واعتماد التقاوي أن مفتشي الضبط القضائي بالإدارة ومدير عام الاعتماد المهندس حسن جمعة بالتنسيق مع شرطة المسطحات تتبعوا أحد المخازن الكبري بمحافظة الشرقية والتي يتم بها تعبئة الذرة الخاصة بإحدى الشركات الكبري لانتاج تقاوي الذرة.

أضاف أن الحملة ضبطت كميات كبيرة من الذرة الفرط المجهزة للتعبئة وكذلك أكثر من 400 شيكارة مجهزة للتوزيع وقد تم التحفظ على كل الكميات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأضاف"ريحان" بأن هذه الجهود يأتي إيمانا من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بضرورة السيطرة على الأسواق، كما ناشد السادة المزارعين بعدم شراء تقاوى من مصادر مجهولة، ونشر الوعي بين كافة القطاعات بالتنبيه علي جميع الأجهزة بضرورة الابلاغ عن أى مصدر للتقاوى غير المعتمدة وكذلك عدم الشراء إلا من المنافذ المرخصة وبعد إصدار فاتورة بهذه التقاوى للتأكد من صلاحيتها وجودتها.

وكلف علاء فاروق وزير الزراعة باستمرارا جهود ضبط الأسواق وضروره السيطرة على الأسواق الموازية لبيع التقاوي المغشوشة وغير المعتمدة وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.



جانب من التقاوى المضبوطة



حملة الضبط



تقاوى الذرى