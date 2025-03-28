شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية يوافق على إنشاء وحدة للاستثمارات الخارجية والشراكات الصحية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

هنّأ مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يعيده على مصر، قيادةً وشعبًا، بالخير واليُمن والبركات.

فيما بعث مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يمُن الله عز وجل على فضيلته بالشفاء العاجل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (84) لمجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، والذي عُقد بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة، حيث ناقش المجلس واعتمد عددًا من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس مقترح تعديل لائحة الموارد البشرية ومنظومة الأجور الخاصة بالهيئة، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتحفيز الكفاءات الطبية والإدارية، تحقيقًا لأفضل مستويات الأداء.

كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويسهم في تطوير آليات العمل داخل مختلف الإدارات بالهيئة وفروعها ومنشآتها بالمحافظات.

فيما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على إنشاء وحدة "الاستثمارات الخارجية والشراكات الصحية العالمية"، بهدف تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الداعمة لتطوير الخدمات الصحية، بما ينعكس إيجابيًا على مقدمي ومتلقي الخدمة بمنشآت الهيئة على حد سواء.

واختتم المجلس أعماله بالموافقة على توفير مقر لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، وذلك استعدادًا للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وبما يسهم في دعم تعزيز الخدمات الطبية والعلاجية للمستفيدين بالمحافظة وفق أعلى معايير الجودة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية وتعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الرعاية الصحية.