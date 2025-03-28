شكرا لقرائتكم خبر عن "أصول" مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة لتعزيز الهوية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق طلاب قسم الإعلام الرقمي بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشروع تخرجهم المبتكر "أصول"، وهو منصة رقمية تهدف إلى تعزيز الهوية المصرية متعددة الجذور وتسليط الضوء على التنوع الثقافي والتاريخي الذي شكّل الشخصية المصرية عبر العصور.

ويأتي المشروع في إطار اهتمام الشباب بتعزيز الوعي بالهوية الوطنية بأسلوب عصري يتماشى مع تطورات العصر الرقمي.

تهدف منصة "أصول" إلى إحياء التراث الثقافي والتاريخي المصري من خلال محتوى رقمي غني، يضم معلومات وتوثيقات بصرية حول الهوية المصرية بمختلف أبعادها، مما يسهم في رفع الوعي بتاريخ مصر العريق وتعزيز الشعور بالانتماء لدى الأجيال الجديدة.

وأعد الطلاب فيلمًا قصيرًا يعرض صراع خمس هويات مصرية رئيسية، وهي: الفرعونية، الإفريقية، القبطية، الإسلامية، والعربية. يقدم الفيلم رؤية درامية مُبتكرة، حيث يتم تجسيد كل هوية كشخصية مستقلة تسعى لإثبات وجودها. ومع تصاعد الأحداث، يصل الفيلم إلى رسالة محورية تؤكد أن التنوع ليس مصدر ضعف، بل هو سر قوة الهوية المصرية، التي لم تكن يومًا هوية جامدة، بل مزيج متكامل من هذه العناصر التي شكّلت مصر عبر التاريخ.

يمثل مشروع "أصول" نموذجًا إبداعيًا لاستخدام الإعلام الرقمي في تسليط الضوء على قضايا الهوية والثقافة، ويعكس قدرة الشباب على تقديم رؤية متكاملة تجمع بين الفن والتكنولوجيا لإحياء التراث المصري بطريقة جذابة وملهمة. من خلال الفيلم القصير والمنصة الرقمية، يسعى الطلاب إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه في العصر الحديث.