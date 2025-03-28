شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك: فريق صينى وأكبر تليسكوب فى الشرق الأوسط لرصد هلال شوال والان مع تفاصيل الخبر

حالة من الجدل والبلبلة تسبب فيها بيان مركز الفلك الدولى والذى جزم باستحالة رؤية هلال شوال 1446 هجريا يوم السبت المقبل فى عدد من الدول ومنها مصر وجزم بأن شهر رمضان سيكون 30 يوما وأن عيد الفطر سيكون الإثنين وليس الأحد، فى حين أن معهد الفلك المصري أكد أن الأحد المقبل غرة شهر شوال وأول أيام العيد فلكيا.

الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، أكد أن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة، موضحا أن حسابات المعهد الفلكية حسابات قاطعة ودقيقة 100 فى المئة ، مؤكدا أن معهد الفلك له تاريخ طويل فى علوم الفلك وعلم العالم العربى علوم الفلك والحسابات الفلكية.

وأكد رئيس معهد الفلك، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن حسابات معهد الفلك دقيقة والتى تقر بأن هلال شهر شوال سيكون قد ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية)، اى أن الإقتران قد حدث بالفعل والهلال قد ولد .

وأشار إلى أنه لأول مرة سيتم الاستعانة بفريق صينى مع فريق مصري من معهد الفلك لرصد وتصوير هلال شوال من مرصد حلوان بأكبر تلسكوب فى الشرق الأوسط للرد على ادعاءات "الفلك الدولى" .

وأوضح أن معهد الفلك يشارك ب 7 لجان لاستطلاع هلال شوال بالتنسيق مع دار الافتاء التى ستعلن الرؤية الشرعية وموعد عيد الفطر المبارك 2025، حيث سيتم إرسال اللجان لمطروح والفيوم وسوهاج وقنا وأسوان والخارجة، بالإضافة إلى لجنة موجودة فى حلوان مقر المعهد.

وكشف أن اللجان تضم ممثلين عن معمل بحوث الشمس وقسم الفلك ودار الإفتاء ، ويتم إبلاغ إدارة المعهد والتى تقوم بدورها إبلاغ مفتى الجمهورية لإعلان الرؤية الشرعية واول أيام شهر شوال لعام 1446 هجريا.