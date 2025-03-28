شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العائلة المصرية ينعى الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر السابق والان مع تفاصيل الخبر

ينعي بيت العائلة المصرية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر ورئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ ورئيس جامعة الأزهر السابق، الذي وافته المنية عصر الخميس.

ويُؤكد بيت العائلة المصرية أن الفقيد الكريم كان مثالًا يُحتذى به فى الأخلاق والتواضع، ونموذجًا في الإخلاص والعطاء، حيث بذل جهودا مخلصة فى خدمة العلم، وساهم بفكره وعلمه فى نشر رسالة الأزهر الشريف، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، تاركًا إرثًا علميًا سيبقى مرجعًا للأجيال القادمة.

ويتقدَّم بيت العائلة المصرية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وزملاءه وطلابه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.