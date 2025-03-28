شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يشهد غدا كسوف جزئى للشمس يرى فى هذه المناطق.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن العالم سيشهد غدا السبت الموافق 29 مـــارس 2025م، كسوفاً جزئياً للشمس، يتفق توقيت وسطه مع إقتران شهر شوال لعام 1446هـ.

ويمكن رؤيته في (أوروبا – شمال آسيا – شمال/غرب أفريقيا – جزء كبير من أمريكا الشمالية – شمال أمريكا الجنوبية – المحيط الأطلسى – القطب الشمالى).

وعند ذروة الكسوف الجزئي يغطي قرص القمر حوالى 94 ٪ من قرص الشمس.

وسوف يستغرق الكسوف الجزئى منذ بدايته وحتى نهايته ثلاث ساعات وثلاث وخمسين دقيقة تقريباً.

وأشار معهد الفلك فى بيان له: (هذا الكسوف لا يمكن رؤيته فى مصر)، والكسوف الجزئى التالى للشمس يحدث فى 21 سبتمبر 2025م.

الجدير بالذكر أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية (الهجرية)، حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

فالكسوف الشمسى يحدث في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمرى عندما يكون القمر بدرا.

أن ظاهرة كسوف الشمس تحدث عندما تصطف الشمس والقمر والأرض في خط مستقيم، بحيث يمر القمر بيننا وبين الشمس مما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس كليًا أو جزئيًا لسكان الأرض.