شكرا لقرائتكم خبر عن "كل شيء يهتز" مشاهد مروعة من الانهيارات بسبب زلزال ميانمار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد مروعة للانهيارات التي أسفر عنها زلزال ضخم ضرب ميانمار، ودول مجاورة بلغ قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر بحسب "مركز شبكات الزلازل الصيني"، فيما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال 7.7 درجة.

وشهدت سكان العاصمة نايبيداو حالة من التوتر والخوف، أثناء الهزة الأرضية، كما تعرض العديد من المباني إلى اهتزازات قوية.

وضرب الزلزال منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا شمال غرب مدينة ساغاينغ على عمق 10 كيلومترات، قرابة الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، بحسب الهيئة.

وقال مركز جي.إف زد الألماني لعلوم الأرض إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات فقط وكان مركزه في ميانمار المجاورة، حسب تقارير أولية.

وشعر سكان مقاطعة يونان في جنوب غربي الصين بهزّات نجمت عن الزلزال الذي ضرب بورما، بحسب ما أفادت وكالة الزلازل في بكين.

كما قالت وسائل إعلام تايلاندية إن الزلزال بلغ قوته 4.5 درجة شمال البلاد.



انهيار جسر