شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أعراض التسمم الممبارى نتيجة تناول الأسماك المملحة والان مع تفاصيل الخبر

الجمعة، 28 مارس 2025 08:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بـ التسمم الممبارى نتيجة تناول الأسماك المملحة، والتى تتضمن:

- زغللة بالعين

- إزدواج الرؤية

- جفاف الحلق والحنجرة ومن ثم صعوبة في النطق

- صعوبة في البلع

- الدوار، وضعف في العضلات

- ضيق في التنفس

وتابعت : في حالة ظهور هذه الأعراض يجب التوجه فورًا لأقرب مستشفى حكومي لتلقي مصل (البتيوليزم) بالمجان