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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أعراض التسمم الممبارى نتيجة تناول الأسماك المملحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالجمعة، 28 مارس 2025 08:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بـ التسمم الممبارى نتيجة تناول الأسماك المملحة، والتى تتضمن:
- زغللة بالعين
- إزدواج الرؤية
- جفاف الحلق والحنجرة ومن ثم صعوبة في النطق
- صعوبة في البلع
- الدوار، وضعف في العضلات
- ضيق في التنفس
وتابعت : في حالة ظهور هذه الأعراض يجب التوجه فورًا لأقرب مستشفى حكومي لتلقي مصل (البتيوليزم) بالمجان
أعراض الإصابة بالتسمم الممباري
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