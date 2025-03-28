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وزارة الصحة تكشف أعراض التسمم الممبارى نتيجة تناول الأسماك المملحة

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  • وزارة الصحة تكشف أعراض التسمم الممبارى نتيجة تناول الأسماك المملحة 1/2
  • وزارة الصحة تكشف أعراض التسمم الممبارى نتيجة تناول الأسماك المملحة 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الجمعة، 28 مارس 2025 08:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بـ التسمم الممبارى نتيجة تناول الأسماك المملحة، والتى تتضمن:

- زغللة بالعين

- إزدواج الرؤية

- جفاف الحلق والحنجرة ومن ثم صعوبة في النطق

- صعوبة في البلع

- الدوار، وضعف في العضلات

- ضيق في التنفس

وتابعت : في حالة ظهور هذه الأعراض يجب التوجه فورًا لأقرب مستشفى حكومي لتلقي مصل (البتيوليزم) بالمجان


أعراض الإصابة بالتسمم الممباري

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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