شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النظافة بالجيزة تخصص رقمًا للتواصل مع المواطنين وتلقى الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، إنشاء غرفة عمليات رئيسية في هيئة النظافة والتجميل تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وقال رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، إن الهيئة تواصل جهودها على مدار الساعة من خلال دعم المناطق الأكثر احتياجًا بمعدات إضافية وتكثيف الورديات الليلية والنهارية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص الرقم (37486984) للتواصل المباشر مع المواطنين.

وأكد أن فرق العمل تلقت توجيهات مشددة بالتعامل الفوري مع أي شكاوى متعلقة بتراكم المخلفات، مع العمل على رفع كفاءة المعدات وتوفير الدعم اللازم لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، كلف برفع درجة الاستعداد في جميع قطاعات النظافة والتجميل على مستوى أحياء ومراكز المحافظة والعمل على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك.

ووجه محافظ الجيزة، بتجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء في الشوارع والميادين وكورنيش النيل، بالإضافة إلى تجهيز حملة مركزية للطوارئ تضم فرق العمل وعدد 20 معدة نظافة متنوعة المهام للتعامل مع أي أزمات أو طوارئ قد تطرأ خلال فترة العيد وأي تجمعات للمخلفات يتم رصدها إلى جانب حملات المتابعة الدورية.