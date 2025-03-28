شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: أسئلة الصفين الأول والثانى الثانوى اختيارية ومقالية بالترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن تكون الأسئلة بالورقة الامتحانية، للصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الثاني 2025، متنوعة بين أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% بما يعادل 20 درجة من درجات الاختبار ، والأسئلة المقالية سؤالين كل سؤال بدرجتين بنسبة 15% بما يعادل (4) من درجة الاختبار، موضحة أن هذه النسبة تنطبق على مادة العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي العام وتختلف حسب طبيعة كل مادة دراسية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وتبدأ من الأحد 15 يونيو 2025، على أن تكون امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام من يوم السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025، على أن تبدأ امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بدء من السبت 31 مايو حتى الاربعاء 4 يونيو 2025.