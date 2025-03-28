شكرا لقرائتكم خبر عن غارات عنيفة تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلامية في اليمن بأن غارات عنيفة استهدفت فجر اليوم الجمعة العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة.

واستهدف القصف مطار صنعاء الدولي، فيما شنت ست غارات على محافظة صعدة.

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين في خبر مقتضب أن"العدوان الأمريكي استهدف بغارتين قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء".

وأضافت أن "الطيران الأمريكي استهدف بـ5 غارات منطقة العصايد بمديرية كتاف وبغارتين مديرية آل سالم في محافظة صعدة".

وقبل ساعات أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن أربع غارات أمريكية استهدفت مديرية سنحان جنوب شرق العاصمة صنعاء.

وكانت الجماعة أعلنت مساء الأربعاء استهداف صنعاء بأكثر من 15 غارة أمريكية، ما أسفر عن سقوط قتيلين وجريحين.