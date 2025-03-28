شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات فنية لمزارعى المانجو والنخيل والزيتون والمشمش.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محسن أبو رحاب مدير معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، إن محاصيل الفاكهة تحتاج لعدد من التوصيات الفنية التي يجب مراعاتها خلال الفترة الحالية في إطار دور معهد أمراض النباتات الإرشادي والتدريبي لتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة لمحاصيل الفاكهة.



وفى التقرير التالى نتعرف على 13 توصية فنية هامة لمحاصيل المانجو والنخيل والزيتون والمشمش:



أولا أشجار المانجو:

1- يتم رش أشجار المانجو كإجراء وقائي بالكبريت الميكروني عند انتفاخ البراعم الزهرية بمعدل 250 جم / 100 لتر ماء، على أن يتم الرش فى الصباح الباكر أو بعد الظهر مع مراعاة عدم تعطيش أشجار المانجو.



2- يكرر الرش كل 15 يوما طالما لم تظهر الأعراض ويوقف أثناء الموجات الحارة، على أن يستمر وقت التزهير والعقد مع خفض ضغط الموتور، حيث إن مرحلة التزهير هي الأكثر تعرضا للإصابة، ويراعى غسل الأشجار جيدا بمحلول الرش.



3- عند مشاهدة أول مظاهر الإصابة يوقف الرش بالكبريت الميكرونى ليبدأ الرش بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها بالتبادل ولا يكرر الرش بمبيد واحد، مع مراعاة اختلاف طريقة الفعل mode of action ويفضل استخدام المبيدات ثنائية الغرض (للبياض الدقيقى + اللفحة).



ولزيادة كفاءة الرش يراعى:

إضافة مادة لاصقة مثل ترايتون ب 1956 أو سوبر فيلم بمعدل 50 سم / 100 لتر ماء.

الإلتزام بالتركيزات الموصى بها لتلافى حدوث سمية نباتية وتكوين سلالات من الفطر مقاومة للمبيدات أو تقليل فعاليتها.

عدم خلط المبيدات الجهازية العلاجية مع بعضها أو مع أى من المبيدات الحشرية أو الأسمدة الورقية.

ثانيا النخيل:1- مازال التلقيح مستمر في مناطق الجيزة والوجه البحري وبعض الواحات ومدن الصعيد القريبة من القاهرة وينصح بعدم إجراء أي عمليات رش أثناء فترة التلقيح.

2- في حالة وجود نورات زهرية (طلع) مصابة بعفن النورات يتم إزالتها والتخلص منها بالحرق.

3- ينصح بعدم استخدامها في عمليات التلقيح أو أستخدام أي طلع متعفن أو متغير اللون في عمليات التلقيح.

4- الرش بعد تمام عملية العقد بأحد المركبات الفطرية الموصى بها أو المركبات النحاسية لتلافي أعفان الثمار وسقوط العقد الحديث.

ثالثا أشجار الزيتون:

1- التخلص من الحشائش ونواتج التقليم خارج المزرعة وكذلك التخلص من السرطانات وذلك للقضاء على بعض الحشرات الثاقبة الماصة والتي قد يؤدي الإصابة بها خلال شهر مارس إلى نقص كبير في المحصول وكذلك في ظهور أعراض العفن الهبابي على الأشجار.

2- خلال شهر مارس وعلى بعض أصناف الزيتون المتأخرة في التزهير يفضل رش العناصر المغذية الصغرى والعناصر الهامة والتي تزيد بدورها من عمليات التزهير وتزيد من نمو الجذور وتحمل الظروف البيئية الصعبة وتحسن من مناعة النباتات ضد مسببات الأمراض.

3- عدم المبالغة في عمليات الري (لا إسراف ولا تعطيش) خلال أشهر التزهير لعدم اختناق الجذور وتساقط الأزهار وظهور أعراض عفن الجذور والذبول.

رابعا أشجار المشمش:

1- الرش الوقائى بالكبريت الميكروني ضد مرض البياض الدقيقي والمتوقع الحدوث بمعدل 250 جم / 100 لتر ماء على أن يتم الرش فى الصباح الباكر أو بعد الظهر مع مراعاة ألا تعانى الأشجار من العطش.

2- يكرر الرش كل 15 يوم طالما لم تظهر الأعراض ويوقف أثناء الموجات الحارة.

3- عند مشاهدة أول مظاهر الإصابة بمرض البياض الدقيقي والتي من المحتمل حدوثها على الثمار الحديثة العقد يوقف الرش بالكبريت الميكرونى ليبدأ الرش بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها بالتبادل ولايكرر الرش بمبيد واحد أكثر من رشة أو رشتين على الأكثر فقط.