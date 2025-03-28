‏السفير المصرى يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جنوب أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - قدم السفير أحمد على شريف أوراق اعتماده إلى الرئيس الجنوب أفريقى سيريل رامابوزا، كسفير لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

ونقل السفير أحمد شريف لرئيس جنوب أفريقيا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، مؤكداً على ما يجمع الشعبين الشقيقين من وشائج وثيقة على ضوء التضامن التاريخي فيما بينهما من أجل التحرر من قيود الفصل العنصري ومن الاستعمار، والتضامن الراهن بين البلدين في سبيل تحقيق تطلعاتهما التنموية.



سفير مصر فى جنوب أفريقيا يقدم أوراق اعتماده

كما جدد السفير المصري الشكر للدعوة التي تلقتها مصر للمشاركة كضيف عبر اجتماعات مجموعة العشرين التي تستضيفها جنوب أفريقيا العام الجاري، وشدد على اعتزاز كل أفراد الشعب المصري بموقف جنوب أفريقيا الراسخ إزاء القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وهو الموقف المستند إلى المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.



السفير أحمد على شريف ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا

وأشار السفير أحمد شريف إلى المنحى التصاعدي الذي تتسم به العلاقات المصرية الجنوب أفريقية في الوقت الراهن، مشدداً على اعتزامه الاستمرار في العمل لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا دعم التعاون فيما بينهما في الإطار الإقليمي بغرض الانتهاء من الطريق القاري القاهرة كيبتاون، والتفعيل الكامل لاتفاقية التجارة لحرة القارية.

ونوه السفير المصري بالاعتزاز ببوادر التعاون الناجح الذي تم إطلاقه مؤخراً بين الشركات المصرية والجنوب أفريقية لإنجاز مشروعات البنية الأساسية في جنوب أفريقيا، لا سيما في مجال الطاقة، وهو التعاون القائم على شراكة متساوية، وتبادل الخبرات والمهارات بين الشركات من البلدين الأفريقيين الشقيقين.