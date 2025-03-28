درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 28 مارس 2025 فى مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 28 مارس 2025 الموافق 28 رمضان، طقس حار نهاراً على كافة الأنحاء، معتدل ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع