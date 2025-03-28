شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الجمعة، 28 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 28-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:29 مواقيت الصلاة فى الإسكندرية مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:36 م

موعد صلاة المغرب 6:16 م

موعد صلاة العشاء 7:35 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:18 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:08 م

موعد صلاة العشاء 7:25 م مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:18 صموعد صلاة الظهر 11:57 صموعد صلاة العصر 3:27 مموعد صلاة المغرب 6:08 مموعد صلاة العشاء 7:25 م مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:13 ص

وقت صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:59 م

وقت صلاة العشاء 7:14 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:23 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 22: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:05 م

موعد صلاة العشاء 7:18 م

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