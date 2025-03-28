شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 28 مارس 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 28-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:29
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:36 م
موعد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:35 م
وقت صلاة الفجر 4:18 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:25 م مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:13 ص
وقت صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:59 م
وقت صلاة العشاء 7:14 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:23 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 22: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:05 م
موعد صلاة العشاء 7:18 م
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز