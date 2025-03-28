شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير النصب التذكارى لشهداء قرية نزلة الشوبك فى البدرشين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين، تطوير تمثال الفلاح رمز الصمود والنصب التذكارى لشهداء قرية نزلة الشوبك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وشهدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة، طلاء طريق وكوبرى ومدرسة نزلة الشوبك، استعدادًا لاحتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي، وذلك تحت إشراف محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.

وجسد أهالي قرية نزلة الشوبك قصصًا من الكفاح، بعد أن خرجوا في أعقاب ثورة 1919، على قطار كان يستقله جنود الاستعمار الإنجليزي لمصر حين ذاك كان مستقلًا طريقه للعدوان على محافظات الصعيد إلا أن بطولات الأهالي أوقفت تلك العدوان ليتحول إلى قريتهم في وقائع خلفت 21 شهيدًا، وقتلت 52 جنديًا.

واستطاع أهالي قرية نزلة الشوبك التابعة لمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، أن يسطروا تاريخًا من التضحية والفداء من أجل الأوطان والدفاع عن الأرض والعرض، بعد أن تعرضت القرية لنيران الإنجليز، وفقدت 21 من أبنائها، فضلًا عن الحرائق التي أتت على ديارها ومواشيها وغنمها.

ورغم الخسائر التي لحقت بالقرية، بعد تصديها لقطار الاستعمار، واشتبكت مع جنوده بآلات الزراعة البدائية كالفأس الذي تحول بعد ذلك رمزًا للفداء، ليحققوا بطولات مدهشة أحرزها الفلاحون على جنود الاحتلال المنظمة في يوم 31 مارس 1919، ليصبح اليوم عيدًا قوميًا للمحافظة.



النصب التذكارى لشهداء قرية نزلة الشوبك فى البدرشين



تطوير النصب التذكارى لشهداء قرية نزلة الشوبك فى البدرشين



تطوير النصب التذكارى لشهداء قرية نزلة الشوبك



