شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يتصل بشيخ الأزهر للاطمئنان علي صحته ويدعو له بالشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقَّى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اتصالًا هاتفيًّا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، للاطمئنان على صحة فضيلته بعد تعرضه لوعكة صحية، داعيًا المولى عز وجل لفضيلته أن يشفيه، وأن يديم عليه نعمتي الصحة والعافية، وأن يحفظه للإسلام والمسلمين، كما هنأ جلالته شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.



وأعرب فضيلة الإمام الأكبر، خلال الاتصال، عن تقديره واعتزازه بهذا الموقف النبيل من رجل المروءة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيدًا بجهود جلالته المخلصة في ترسيخ قيم الحوار والسلام والتعايش الإنساني.

كما هنَّأ فضيلته جلالة الملك وشعب البحرين الطيب بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يُديم على مملكة البحرين وأهلها الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكَّد ملك البحرين أهمية جهود شيخ الأزهر في توضيح الصورة الحقيقيَّة للإسلام، ونشر قيم السلام العالمي والأخوَّة الإنسانية، وجهوده من أجل لم شمل الأمة وتوحيد صفها.

ودعا الطرفان المولى عز وجل أن يحفظ الله أبناء الشعب الفلسطيني، وأن يفرِّج كربهم، وأن يُعيد الله العيد على الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالسلام والخير والأمن والأمان.