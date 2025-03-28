شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصرى 4.1% وانخفاض التضخم لـ13.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 أبريل إلى السبت 26 أبريل. كما أعلنت أن المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا، ستلقي خطابًا رئيسيًا حول التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في 17 أبريل.

وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة.وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.

وأوضحت كوزاك أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري. وقد أتاح ذلك للسلطات المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، مما يمهد الطريق لمصر للحصول على حوالي 1.3 مليار دولار على مدى فترة البرنامج.

وفي سياق آخر.. تناولت كوزاك برامج الدعم المقدمة لدول أخرى، مثل باكستان وسريلانكا ولبنان. وأكدت أن صندوق النقد الدولي يواصل العمل مع هذه الدول لمساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

أما فيما يخص الأرجنتين فقد تحدثت كوزاك عن تقدم كبير في الوصول لتفاهمات لبرنامج دعم اقتصادي جديد، وأن المناقشات حول حزمة تمويل كبيرة جدا متقدمة جدا، وأن المبلغ النهائي سيحدده المجلس التنفيذي للصندوق.

وفيما يخص تأثير الرسوم الجمركية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على السيارات المستوردة.. أوضحت كوزاك أن الصندوق يقوم بتقييم تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي، وسيتم تضمين نتائج هذا التقييم في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الذي سيصدر في أبريل.

وأكدت كوزاك، التزام صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الدول الأعضاء لمساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.