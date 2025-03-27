شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب اختلاف موعد عيد القيامة بين الكنائس والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أهمية عيد القيامة لجميع الطوائف المسيحية، إلا أن الكنائس الغربية والشرقية لا تحتفل به فى اليوم ذاته، وذلك بسبب اختلاف موعد بدء الصوم الكبير بينهما، حيث يبدأ لدى الكنائس الغربية قبل أسبوع من بدايته فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما يؤدى إلى اختلاف موعد العيد أيضًا.

وكان المركز الإعلامى القبطى للكنيسة الأرثوذكسية أوضح سبب اختلاف تحديد موعد العيد، حسب نتائج مجمع نيقية المسكونى الأول 325، مؤكدًا أن الاختلاف يرجع إلى قرار المجمع أن عيد القيامة يحتفل به فى الأحد التالى لعيد الفصح اليهودى، (الاعتماد على "الحساب الأبقطي"، وهو يعنى أحد الحسابات الفلكية الذى اعتمدته كنيسة الإسكندرية).

وهذا العام 2025، يحل عيد القيامة المجيد، فى الكنيسة الأرثوذكسية، يوم الأحد الموافق 20 أبريل، كما قسمت الكنيسة الصوم الأربعينى المقدس إلى 7 أسابيع، يبدأ كل منها يوم الاثنين وينتهى يوم الأحد، وجعلت لأيام كل أسبوع قراءات خاصة ترتبط بعضها البعض ويتألف منها موضوع عام واحد هو موضوع الأسبوع.