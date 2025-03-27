شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعي يشدد على ضرورة تشجيع الشباب فى بودكاست "بداية جديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف بودكاست "بداية جديدة" الفنان نضال الشافعي، حيث تحدث عن مسيرته الفنية وبداياته، والتحديات التي واجهها، وكيفية تعامله مع التعليقات السلبية التي يتعرض لها الفنانون. كما تحدث عن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدًا على دورها الفعّال في تمكين الشباب، وتثقيفهم، وتنمية مواهبهم، مشيدًا بما تقدمه من فرص لفتح آفاق جديدة لهم.

في بداية الحلقة، بدأ نضال الشافعي حديثه بالتأكيد على أهمية مبادرة "بداية"، مشيرًا إلى أنها مبادرة استثنائية تميزت بدورها في بناء الإنسان، مما يساهم في تعزيز إنتاجيته لصالح الدولة. وأوضح أن توقيت إطلاق المبادرة حيوي للغاية، حيث يمنحنا فرصة حقيقية لإعادة النظر في تطوير الإنسان المصري ووعيه. كما شدد على ضرورة تشجيع الأفراد للاستفادة من هذه المبادرات، مثل "بداية"، لتلبية احتياجاتهم. وأعرب عن أمله في أن تحقق المبادرة نتائج إيجابية قريبًا، من خلال إعداد جيل واعٍ يسهم في تحقيق التقدم والازدهار لمصر.



نضال الشافعى فى بودكاست بداية

ثم تحدث نضال الشافعي عن شعوره عندما مثل أمام الزعيم عادل إمام للمرة الأولى، واصفًا التجربة بأنها من أجمل المشاعر التي مر بها في حياته. وأكد أن عادل إمام ليس مجرد نجم كبير، بل يُعتبر قيمة فنية عظيمة في التمثيل وفن الكوميديا. وأضاف أنه عندما شارك في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" ووقف بجانب عادل إمام، لم يكن يصدق نفسه، معتبراً ذلك شرفًا كبيرًا ونقطة تحول هامة في مسيرته الفنية.

كما أشاد بشخصية الزعيم، مؤكدًا أنه يتمتع بتصالح كبير مع ذاته، وكان دائمًا يقدم النصائح والتوجيهات لتحسين الأداء الفني. وأشار في حديثه إلى أن عادل إمام يُعرف خارج مصر بلقب "الهرم الرابع"، نظرًا لدوره العظيم كزعيم للكوميديا في جمهورية مصر العربية.

وفي ختام الحلقة، تحدث نضال الشافعي عن التحديات والصعوبات التي واجهها خلال مسيرته الفنية وكيفية تعامله معها، موضحًا أن المواقف هي التي تفرض عليه التصرف كفنان، وليس بشخصيته الطبيعية. وأشار إلى أن التحديات كانت كثيرة، خاصة في بداية مشواره الفني، حيث لم يكن لديه أي معارف في الوسط الفني ولم تكن عائلته على صلة به، مما جعله يعتمد بالكامل على موهبته وتوفيق الله.

وأضاف أن بدايات الطريق غالبًا ما تكون غير واضحة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا في حياة أي شخص، مشيرًا إلى أن طلاب الثانوية العامة يواجهون تحديًا مشابهًا، حيث يجدون صعوبة في اتخاذ قرارات مصيرية بسبب قلة المعلومات المتاحة لهم حول مستقبلهم. وفي ختام حديثه، وجه نصيحة للأجيال القادمة بضرورة التفكير جيدًا قبل اتخاذ أي قرار، والانفتاح على الثقافة العامة، ومنح أنفسهم الفرصة للقراءة والتعلم المستمر لاكتشاف ميولهم الحقيقية وتنمية مواهبهم.

من المقرر أن يستضيف بودكاست "بداية جديدة" في الحلقات المقبلة شخصيات مؤثرة من مجالات الفن، الرياضة، ريادة الأعمال، والسياسة. يُبث البرنامج عبر منصة Watch IT في الساعة 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في 6:30 مساءً، ويقدم تجارب ملهمة ونصائح مفيدة للشباب.

وانطلق بودكاست "بداية جديدة" في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، بمشاركة مقدمي الحلقات من الأطفال المصريين الموهوبين آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه الفرصة لمشاركة تجاربهم، والتحديات التي مروا بها، والدروس التي شكلت مسيرتهم، إلى جانب تقديم رؤى حول مستقبل مجالاتهم وأثرها على المجتمع، ونقل رسائل تحفيزية للشباب الساعي لتحقيق طموحاته.

يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.