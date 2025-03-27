شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن سرطان القولون (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن سرطان القولون من أخطر الأمراض التي تصيب العضو المسؤول عن امتصاص الماء والأملاح من بقايا الطعام التى يجهزها الجسم من أجل طردها على هيئة فضلات وينقسم القولون إلى أربع أجزاء وهى :-

القولون الصاعد

القولون المستعرض

القولون النازل

القولون السيني (قبل منطقة الشرج)

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الكشف والمتابعة والعلاج مجانا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.