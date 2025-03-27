شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: لم تدخل أى مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن قطاع غزة لم يدخله أي مساعدات إنسانية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وذكر لازاريني، أنّ قطاع غزة يمر بأطول فترة منذ بدء الحرب بلا أي إمدادات، لافتا إلى أنّ الأسبوع الماضي شهد أكثر الأيام دموية في الحرب على غزة.

وأوضح أنّ أكثر من 140 ألف شخص في غزة اضطروا إلى النزوح بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية، مؤكدًا ضرورة السماح بتدفق منتظم للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

ودعا المفوض العام لأونروا إلى استئناف وقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن المحتجزين.