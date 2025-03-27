شكرا لقرائتكم خبر عن حاكمة المصرف المركزى السورى تقدم استقالتها بعد 3 أشهر من توليها المنصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ميساء صابرين حاكمة مصرف سوريا المركزى الخميس، إنها قدمت استقالتها، وذلك بعد أقل من 3 أشهر على توليها منصبها على نحو مؤقت، بحسب سكاى نيوز.

ونهاية العام الماضى، عينت الإدارة السورية الجديدة صابرين كحاكمة للمصرف لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وكانت صابرين، وهي حاصلة على ماجستير ودكتوراه في المحاسبة، تشغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي سابقا، منذ أكتوبر 2018.

كما كانت تشغل منصب رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ممثلة عن المصرف المركزي، منذ ديسمبر 2018.