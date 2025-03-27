شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتابع تداعيات حادث غرق غواصة للرحلات الترفيهية بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

تابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تداعيات حادث غرق غواصة الرحلات الترفيهية السندباد أمام مارينا الماريوت، بمحافظة البحر الأحمر، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في تقرير أولي، أن الحادث أسفر عن إصابة 23 ووفاة 6 حالات، مشيرة إلى نقل المصابين للمستشفيات المحيطة بموقع الحادث، وتم تقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية ومثولهم للشفاء.

وتعرضت غواصة سياحية اليوم الخميس، للغرق فى مدينة الغردقة وكانت تقل على متنها قرابة 45 شخصا، ما تسبب فى حدوث وفيات ومصابين من جنسيات مختلفة، وتم نقل المصابين لإحدى المستشفيات القريبة بمنطقة الكوثر بالغردقة.

وكان ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، يفيد تعرض غواصة سياحية تبحر من أحد شواطئ منطقة الممشى السياحى، بتعرضها للغرق وعلى متنها قرابة 45 سائحا من جنسيات مختلفة، وعلى الفور تم إخطار غرفة عمليات الإسعاف والجهات المختصة التى وصلت علي الفور لمكان الحادث.