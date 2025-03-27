شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى ينعى الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبى المجتمع الأكاديمى، ببالغ الحزن الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر السابق، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان.

وتقدم الأزهر الشريف بالعزاء فى بيان رسمى حيث ذكر "بمزيدٍ من الصبر والاحتساب، ينعى أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الزميل والصديق فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوى، أستاذ اللغويَّات بجامعة الأزهر، ورئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمَّة والوعَّاظ، ورئيس جامعة الأزهر السابق، الذى رحل عن هذه الدار الفانية، ولَقِى ربه عصر اليوم الخميس، فى العشر الأواخر من شهر رمضان، التى يعتق الله فيها الصائمين من النار.

ويذكرُ شيخ الأزهر للفقيد الكريم أنه كان أنموذجًا لعزة العلماء وجلال قدرهم، ومثالًا فى الإخلاص لدينه ووطنه وللأزهر الشريف، وأنه لم يدخِّر جهدًا فى نشر رسالة الأزهر الشريف وإثراء مكتبته العلمية، بالعديد من المؤلفات والإصدارات التى ستظل منهلًا للباحثين وطلاب العلم.

ويتقدَّم الأزهر بخالص العزاء وعميق المواساة إلى أسرة الفقيد الكبير وأهله وأبنائه وبناته، وأن يلهمهم الصبر، وأن يربط على قلوبهم، وأن يلهم زملاءه وطلابه الصبر والسلوان.