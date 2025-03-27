شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بتفرح.. الأهالى ينظمون مائدة رمضانية ضخمة بطول 18 شارعا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء رمضانية مبهجة، نظم أهالي شارع فيصل، مائدة إفطار جماعي ضخمة، بحضور ما يزيد عن 10 آلاف صائم من مختلف الفئات والأعمار، وذلك إحياءً للشهر الكريم وإدخال الفرحة والسرور على أطفالهم.

وامتدت مائدة إفطار فيصل، للعام الرابع لـ18 شارعًا، وذلك بداية من شارع العشرين وحتى كلية التربية الرياضية، متضمنة الشوارع الجانبية الآتية: (عبد الرحمن محمد، المهندس صلاح، محمد أحمد، عبد المنعم رياض، صالح قناوي، المأمون، الشرفاء، نصر الثورة، منصور الصناديلي، محمد أبو النجا، برنشت، الوادي الجديد، فتوح يوسف، وليم ناشد).

وحرص الأهالي على تقسيم الأدوار فيما بينهم لتجهيز المائدة، وسط أجواء من المحبة والترابط، فمنهم من أعد وجبات الإفطار والعصائر، ومنهم من حرص على تجميل الشوارع وتزيينها بالأنوار والبالونات والزينة، ومنهم من تولى مهمة تجهيز الطاولات والكراسي.

وتجملت الشوارع بالزينة والأنوار والبالونات، وضمت المائدة كافة سكان المنطقة من المصريين والوافدين في تجمع أشبه بالكرنفال الشعبي، لتجسيد روح المحبة والترابط الاجتماعي في الشهر الكريم.



احتفالات-الشباب-فى-فيصل



الاحتفالات-فى-فيصل



الشباب-فى-إفطار-فيصل



المائدة-فى-فيصل



أهالى-فيصل



أهالى-فيصل-فى-الإفطار



تجهيز-الحلويات



تواجد-الشباب-فى-إفطار-فيصل



جانب-من-احتفالات-فيصل



جانب-من-إفطار-فيصل



جانب-من-الاحتفالات



جانب-من-الإفطار



جانب-من-الإفطار-فى-فيصل



حفل-الإفطار-فى-فيصل



شباب-فيصل



شباب-فيصل-قبل-الإفطار