شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: وفد مصرى يتجه لقطر لبحث جهود إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "وفد مصرى يتجه لقطر لبحث جهود إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين"، كشف الخليج 365 في عدده الورقى الصادر غدا الجمعة تفاصيل توجه وفد أمني مصري إلى الدوحة اليوم لمواصلة المباحثات الرامية للإفراج عن الأسرى والرهائن في إطار مرحلة انتقالية للسعي لخفض التصعيد والبدء في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غرة وذلك تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم.

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