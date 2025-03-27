شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إبراهيم الطوخى صاحب مقولة "الجملى هو أملى" والان مع تفاصيل الخبر

توفي منذ قليل إبراهيم الطوخي، المعروف بجملة "الجملي هو أملي"، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة واشتهر الطوخى ببيع السمين الشعبي بمنطقة المطرية بالقاهرة.

وقد شكل خبر وفاته صدمة للكثيرين، خاصة بعد أن أصبح رمزًا للبساطة والكفاح بسبب أسعاره الزهيدة التي جذبت الآلاف إلى محله، وكان دائما يقول "هفضل أبيع الساندوتش بـ 5 جنيهات ومش هغلي السعر ومش هتغير لأني بتاع الغلابة".