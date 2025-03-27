شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: أمريكا تعلق مساهمتها في منظمة التجارة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة قررت تعليق مساهمتها المالية في منظمة التجارة العالمية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض اعتزامه إصدار إعلان بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة موضحا أنه سيركز على الدول التي نهبت الولايات المتحدة بشكل خاص.

وأضاف "سنضع حدا للممارسات التجارية غير العادلة والرسوم على السيارات المستوردة مهمة للعمال الأمريكيين"