شكرا لقرائتكم خبر عن هتفرق معاك فى الاستهلاك.. 3 مزايا للقطع الموفرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين في محافظة الجيزة عن مميزات القطع الموفرة للمياه، باعتبارها إحدى الآليات الفعالة لترشيد الاستهلاك والحد من قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، 3 مزايا للقطع الموفرة للمياه، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها تحت عنوان "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، لتعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

وأشارت الشركة إلى أن القطع الموفرة للمياه لها ثلاث مزايا، هي: تخفيض كمية الاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 60% دون تأثير على ضغط المياه، وسهولة الفك والتركيب وتناسب جميع أنواع خلاطات وحنفيات المياه وسعرها في متناول الجميع، وتساهم في تخفيض قيمة فاتورة الاستهلاك خلال الانتقال إلى شريحة محاسبة أقل.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قنوات التواصل معها لتلقى شكاوى بشأن انقطاع المياه في بعض الأماكن وطلب سيارات محملة بالمياه في فترات الانقطاع، أو تلقي استفسارات حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو الآتي: الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.