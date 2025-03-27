شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ناعيا محمد المحرصاوى: كان نموذجًا لعزة العلماء وجلال قدرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمزيدٍ من الصبر والاحتساب، ينعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الزميل والصديق فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوى، أستاذ اللغويَّات بجامعة الأزهر، ورئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمَّة والوعَّاظ، ورئيس جامعة الأزهر السابق، الذى رحل عن هذه الدار الفانية، ولَقِى ربه عصر اليوم الخميس، فى العشر الأواخر من شهر رمضان، التى يعتق الله فيها الصائمين من النار.

ويذكرُ شيخ الأزهر للفقيد الكريم أنه كان أنموذجًا لعزة العلماء وجلال قدرهم، ومثالًا فى الإخلاص لدينه ووطنه وللأزهر الشريف، وأنه لم يدخِّر جهدًا فى نشر رسالة الأزهر الشريف وإثراء مكتبته العلمية، بالعديد من المؤلفات والإصدارات التى ستظل منهلًا للباحثين وطلاب العلم.

ويتقدَّم الأزهر بخالص العزاء وعميق المواساة إلى أسرة الفقيد الكبير وأهله وأبنائه وبناته، وأن يلهمهم الصبر، وأن يربط على قلوبهم، وأن يلهم زملاءه وطلابه الصبر والسلوان.

تغمَّد الله فقيد العلم والعلماء بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وجعله من عتقاء هذا الشهر الكريم، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده."إنا لله وإنا إليه راجعون".