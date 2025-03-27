شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: محمد المحرصاوى كان طيب القلب وحسن المعشر ونموذجًا فى التواضع والان مع تفاصيل الخبر

ينعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة السابق، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر السابق، ورئيس الأكاديمية العالمية لتدريب الأئمة والواعظات، والذى وافته المنية فى هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل.

وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن تعازيه لأسرة جامعة الأزهر، وأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال الدكتور محمد الخشت عن الفقيد: إنه كان طيب القلب، حسن المعشر، لين الجانب، لا يلقاك إلا ببشاشة، ولا يجالسك إلا بود ورحمة، وكان نعم الرفيق فى الطريق، ونموذجًا فى التواضع واللطف والوفاء، يترك فى القلب أثرًا طيبًا لا يزول، وذكريات لا تنسى.

يذكر أن الدكتور محمد المحرصاوى، شغل منصب رئيس جامعة الأزهر، وعميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، كما شغل منصب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، ورئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ.