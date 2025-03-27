شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: سيتم توظيف قصر السكاكينى كمركز حضارى خدمى ثقافى فنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قام دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية لأعمال التطوير الجارية بمشروع ترميم وإعادة تأهيل قصر "حبيب باشا السكاكينى" والجارى تنفيذه بالتعاون مع وزارتى الإسكان، والسياحة والآثار، والمنطقة المحيطة به بحى الوايلى والتى تقوم بها الدولة ضمن خططها للحفاظ على التراث.

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال الازالات التى تجرى بشارع بن خلدون بحى الوايلى للعقارات المتعارضة مع تنفيذ المشروع.

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء مدحت عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذى لتجديد أحياء القاهرة الفاطمية والاسلامية بوزارة الاسكان، واللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم إعادة توظيف قصر السكاكينى كمركز حضارى خدمى ثقافى فنى، حيث يعتبر القصر من أهم العناصر المعمارية بالعاصمة والتى تسعى الدولة لتطويره للحفاظ عليه.

وأكد محافظ القاهرة على أنه سيتم رفع كفاءة واجهات العمارات بالمنطقة المطلة على القصر، وإعادة تخطيط الحركة المرورية للشوارع المحيطة به لتسهيل الوصول إليه.

أعمال الهدم



جانب من زيارة محافظ القاهرة