شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التنمية المحلية توجه المحافظات برفع درجة الاستعداد لاستقبال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزارة الصحة توضح نصائح مهمة للحماية من التقلبات الجوية.. إنفوجراف

وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائى خلال إجازة عيد الفطر

وزير العمل يعلن فرص عمل بعقود استعانة سنوية بالمحافظات

وزارة الصحة: الأسماك المملحة الفاسدة تصيب بشلل التسمم الممبارى

وزارة الصحة: مصل التسمم الممبارى متوفر بشكل كافئ فى المنشآت الطبية

وزير العمل يستقبل سفير مصر فى تشيك لبحث فتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية

وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

وزير الصحة يبحث مع سفير فرنسا لدى مصر تعزيز سبل التعاون المشترك