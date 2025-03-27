شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الرابع بامتداد 18 شارعا.. أهالى فيصل ينظمون مائدة إفطار رمضانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استعدت منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، لتنظيم أكبر مائدة إفطار جماعي لـ10 آلاف فرد، للعام الرابع على التوالي، اليوم الخميس 27 مارس 2025، لتجميع شمل الأهل والأقارب والمعارف والأصدقاء، وذلك كتقليد سنوي يجسد روح المحبة والترابط الاجتماعي بينهم في شهر رمضان الكريم.

وتنظم مائدة إفطار فيصل، هذا العام، على امتداد 18 شارعا، وذلك بداية من شارع العشرين إلى كلية التربية الرياضية، متضمنة الشوارع الجانبية الآتية: (عبد الرحمن محمد، المهندس صلاح، محمد أحمد، عبد المنعم رياض، صالح قناوي، المأمون، الشرفاء، نصر الثورة، منصور الصناديلي، محمد أبو النجا، برنشت، الوادي الجديد، فتوح يوسف، وليم ناشد).

وحرص الأهالي، للعام الرابع على التوالي، على تقسيم الأدوار فيما بينهم لتجهيز المائدة، فمنهم من أعد وجبات الإفطار والعصائر، ومنهم من حرص على تجميل الشوارع وتزيينها بالأنوار والبالونات والزينة، ومنهم من تولى مهمة تجهيز الطاولات والكراسي.

يُذكر أن أهالي فيصل اعتادوا على مدار نحو 9 سنوات، تنظيم مائدة رحمن في شارع العشرين، طوال شهر رمضان الكريم، لاستقبال أبناء المنطقة من الكبار والشباب، وضيوفها من الوافدين، على سفرة واحدة، في الشهر الكريم.

وتمثل مائدة إفطار فيصل عادة سنوية ثابتة في الشهر الكريم، يتم تنظيمها بالجهود الذاتية للشباب والأهالي وبدعم أهل الخير، ويجتمع عليها أبناء المنطقة وأشقائهم الوافدين من السودانيين واليمنيين، وذلك بإجمالي 500 وجبة إفطار يوميًا.



جانب من الاستعدادات لإعداد الوجبات



جانب من الاستعدادات