شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقيتي تهنئة إلى كل من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب قداسته، في البرقيتين، عن خالص تهانيه لرئيسي وأعضاء المجلسين، متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق في أداء دورهم الوطني لخدمة الوطن والمواطنين.

كما أكد قداسة البابا تقديره لجهود المؤسستين التشريعيتين في النهوض بمصر، داعيًا الله أن يوفق مساعيهم لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء، بما يسهم في تحقيق طموحات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.